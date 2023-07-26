В Усвятском районе ведётся благоустройство общественной территории
Завершается благоустройство общественной территории в деревне Церковище Усвятского района. Об этом сообщила газета «Новая жизнь».
Благоустройство ведётся в рамках инициативного проекта «Парк имени Ольги Сергеевой». На обустраиваемой территории уже установлена оригинальная круговая скамейка, смонтировано дополнительное освещение, проложены пешеходные дорожки из брусчатки.
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