В Усвятском районе ведётся благоустройство общественной территории

20:53, 26 июля 2023, ПАИ

Завершается благоустройство общественной территории в деревне Церковище Усвятского района. Об этом сообщила газета «Новая жизнь».

Благоустройство ведётся в рамках инициативного проекта «Парк имени Ольги Сергеевой». На обустраиваемой территории уже установлена оригинальная круговая скамейка, смонтировано дополнительное освещение, проложены пешеходные дорожки из брусчатки.