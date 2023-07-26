Псковские гребцы привезли медали с первенства России среди юношей и девушек
Псковские гребцы привезли медали с первенства России среди юношей и девушек до 17 лет, которое состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
Серебро взяли Владимир Райг, Артемий Усанов, Владислав Забродин, Кирилл Михайло. Бронзовые медали завоевали спортсмены Иван Голубев, Дмитрий Мутовин, Артём Фёдоров, Максим Матвеев.
В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из 24 регионов страны.
«От имени правительства Псковской области поздравляю и наших спортсменов, и их тренеров – Сергея Николаева, Нину Иванову и Андрея Сидоркевича», – написал губернатор.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 июля 2023
Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре