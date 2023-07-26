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Псковские гребцы привезли медали с первенства России среди юношей и девушек

Псковские гребцы привезли медали с первенства России среди юношей и девушек до 17 лет, которое состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Серебро взяли Владимир Райг, Артемий Усанов, Владислав Забродин, Кирилл Михайло. Бронзовые медали завоевали спортсмены Иван Голубев, Дмитрий Мутовин, Артём Фёдоров, Максим Матвеев.

В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из 24 регионов страны.

«От имени правительства Псковской области поздравляю и наших спортсменов, и их тренеров – Сергея Николаева, Нину Иванову и Андрея Сидоркевича», – написал губернатор.

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