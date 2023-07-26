Пять транспортных средств столкнулись в Пскове
На Рижском проспекте в Пскове произошло столкновение рейсового автобуса № 3, автомобилей BMW, Kia и мотоцикла. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом, автомобилями BMW и Kia и другим мотоциклом.
Все участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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