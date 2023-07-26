Пять транспортных средств столкнулись в Пскове

22:05, 26 июля 2023, ПАИ

На Рижском проспекте в Пскове произошло столкновение рейсового автобуса № 3, автомобилей BMW, Kia и мотоцикла. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом, автомобилями BMW и Kia и другим мотоциклом.

Все участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.