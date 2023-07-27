Новый ФАП в деревне Горожане обслуживает более 350 человек

22:22, 26 июля 2023, ПАИ

378 жителей Новосокольнического района прикреплены к новому ФАПу, который расположен в деревне Горожане. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Новый ФАП, отвечающий современным требованиям медицинской помощи, открылся совсем недавно. По соседству с ним расположено здание старого ФАПа, пришедшее в негодность.

Заведующий Горожанинским ФАПом Андрей Петрушин отметил, что пункт обслуживает 378 жителей, 13 из которых – дети.

Кроме того, он отметил, что теперь жители могут приобрести необходимые лекарства по назначению в здании ФАПа. «Пока список медицинских препаратов небольшой», – отметил врач.

По словам Андрея Петрушина, ФАП оказывает помощь с 9:00 до 13:00, а с 13:00 до 16:20 фельдшер находится на выездном обслуживании.