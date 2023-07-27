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Общество

Дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области

300 млн рублей на приобретение дорожной техники для муниципальных образований дополнительно выделят власти Псковской области в этом году. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 июля, в ходе рабочей поездки в Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Глава региона подчеркнул, что средства выделят из областного бюджета. Такая возможность появилась после того, как область перевыполнила планы наполнения бюджета по акцизам.

Закупки будут вестись по заявкам от муниципалитетов.

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