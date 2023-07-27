Дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области

22:50, 26 июля 2023, ПАИ

300 млн рублей на приобретение дорожной техники для муниципальных образований дополнительно выделят власти Псковской области в этом году. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 июля, в ходе рабочей поездки в Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что средства выделят из областного бюджета. Такая возможность появилась после того, как область перевыполнила планы наполнения бюджета по акцизам.

Закупки будут вестись по заявкам от муниципалитетов.