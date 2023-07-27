Конкурсные списки топ-20 популярных направлений ПсковГУ опубликуют 27 июля

23:55, 26 июля 2023, ПАИ

Определены самые популярные направления обучения в ПсковГУ в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба университета. В топ-20 входят:

юриспруденция,

лечебное дело,

государственное и муниципальное управление,

реклама и связи с общественностью (коммуникационные технологии),

информационные системы и технологии,

информатика и вычислительная техника,

информатика и вычислительная техника (искусственный интеллект, робототехника, сенсорика),

прикладная информатика (игропрактика и математическое моделирование),

строительство (промышленное и гражданское строительство),

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «история» и «обществознание»),

математика и компьютерные науки (прикладной анализ данных),

история (историческое краеведение),

лингвистика (перевод и межкультурная коммуникация (АН),

педагогическое образование (начальное образование),

электроэнергетика и электротехника (электроснабжение),

электроэнергетика и электротехника (электропривод и автоматика),

экономическая безопасность,

менеджмент,

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «иностранные языки»),

туризм.

Конкурсные списки будут опубликованы завтра, 27 июля, на сайте ПсковГУ.