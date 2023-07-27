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Общество

Конкурсные списки топ-20 популярных направлений ПсковГУ опубликуют 27 июля

Определены самые популярные направления обучения в ПсковГУ в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба университета. В топ-20 входят:

  • юриспруденция,
  • лечебное дело,
  • государственное и муниципальное управление,
  • реклама и связи с общественностью (коммуникационные технологии),
  • информационные системы и технологии,
  • информатика и вычислительная техника,
  • информатика и вычислительная техника (искусственный интеллект, робототехника, сенсорика),
  • прикладная информатика (игропрактика и математическое моделирование),
  • строительство (промышленное и гражданское строительство),
  • педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «история» и «обществознание»),
  • математика и компьютерные науки (прикладной анализ данных),
  • история (историческое краеведение),
  • лингвистика (перевод и межкультурная коммуникация (АН),
  • педагогическое образование (начальное образование),
  • электроэнергетика и электротехника (электроснабжение),
  • электроэнергетика и электротехника (электропривод и автоматика),
  • экономическая безопасность,
  • менеджмент,
  • педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «иностранные языки»),
  • туризм.

Конкурсные списки будут опубликованы завтра, 27 июля, на сайте ПсковГУ.

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