Конкурсные списки топ-20 популярных направлений ПсковГУ опубликуют 27 июля
Определены самые популярные направления обучения в ПсковГУ в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба университета. В топ-20 входят:
- юриспруденция,
- лечебное дело,
- государственное и муниципальное управление,
- реклама и связи с общественностью (коммуникационные технологии),
- информационные системы и технологии,
- информатика и вычислительная техника,
- информатика и вычислительная техника (искусственный интеллект, робототехника, сенсорика),
- прикладная информатика (игропрактика и математическое моделирование),
- строительство (промышленное и гражданское строительство),
- педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «история» и «обществознание»),
- математика и компьютерные науки (прикладной анализ данных),
- история (историческое краеведение),
- лингвистика (перевод и межкультурная коммуникация (АН),
- педагогическое образование (начальное образование),
- электроэнергетика и электротехника (электроснабжение),
- электроэнергетика и электротехника (электропривод и автоматика),
- экономическая безопасность,
- менеджмент,
- педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – «иностранные языки»),
- туризм.
Конкурсные списки будут опубликованы завтра, 27 июля, на сайте ПсковГУ.
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