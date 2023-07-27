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Общество

День работника МФЦ празднуют сегодня в России

День работника МФЦ отмечают в России сегодня, 27 июля, сообщает calend.ru.

Дата выбрана в связи с тем, что 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ, принятый для снижения административных барьеров, упрощение взаимодействия граждан с чиновниками различных структур и ведомств, для облегчения процесса предоставления государственных услуг населению и снижения бюрократии.

Идея создания подобной структуры в стране появилась ещё в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года. Первоначально центры выступали посредниками между физическими лицами и управлениями налоговой и миграционной служб, БТИ, кадастровой палатой и Пенсионным фондом РФ. Затем список услуг увеличился. В настоящее время, благодаря заключённым соглашениям и проведённым мероприятиям, через МФЦ предоставляется свыше 400 услуг гражданам в 86 регионах России свыше, и ежегодно перечень услуг расширяется.

Сегодня МФЦ – категория бюджетных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими госуслуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется центром без участия заявителя.

За услугами в МФЦ приходят люди разных возрастов, социальных групп и профессий. Ежедневно сотрудники центров встречаются с вопросами и требованиями населения. Подготовкой ведущих специалистов занимаются в образовательных центрах МФЦ.

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