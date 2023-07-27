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Общество

20 вывесок в Пскове сняли принудительно из-за несоответствия дизайн-коду

20 вывесок организаций Пскова пришлось снять принудительно из-за несоответствия дизайн-коду за четыре месяца, а ещё 194 собственники убрали самостоятельно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Также администрация Пскова выдала 695 предупреждений о добровольном приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом. «Постоянно проводим рейды по выявлению самовольно размещенных вывесок в Пскове. В зоне внимания не только исторический центр, но и типовая застройка», – отметил Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава города подчеркнул, что каждую неделю около 40 вывесок проходят согласование комиссии.

«Рекомендую как можно быстрее начать эту работу! Нарушение предписаний может привести к принудительному демонтажу с последующим взысканием денежных средств с владельцев», – обратил внимание Борис Елкин.

По всем вопросам жители могут обратиться в отдел по размещению некапитальных объектов администрации Пскова по телефону 8 (8112) 29-10-74.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу. 

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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