Псковичи в среднем спят около семи часов в сутки – опрос

09:45, 27 июля 2023, ПАИ

Среднестатистический пскович спит около семи часов в сутки, следует из опроса сервиса SuperJob.

62 % псковичей спят от шести до восьми часов в сутки. По 4-6 часов проводят в кровати 25 % опрошенных. У 9 % респондентов сон занимает по 8-10 часов. Менее четырёх часов спит 1% экономически активных граждан. 1 из 100 опрошенных отводит на сон более 10 часов. Среднестатистический пскович спит 6,8 часов.

Дольше остальных отсыпаются респонденты моложе 24 лет – в среднем 7,3 часа. Родители спят меньше тех, у кого детей нет, – 6,5 против 6,9 часов в сутки соответственно.

Среди представителей распространённых профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон 7,1 часов, медицинские сестры – 6,7 часов, программисты – 6,6 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители – в среднем по 6,3 часов.