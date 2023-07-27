Палкинские волонтёры получили награды Минстроя

10:05, 27 июля 2023, ПАИ

Волонтёров, проявивших себя в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», наградили в Палкинском районе. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

Глава Палкинского района Ольга Потапова поблагодарила волонтёров и руководителя Центра добровольчества Татьяну Брежневу за неравнодушие и стремление сделать районный центр уютнее.

Ежедневно с 15 апреля они рассказывали жителям Палкино о проекте и помогали голосовать через специальное приложение.

Благодарности от проектной дирекции Минстроя России вручены отличившимся добровольцам: Денису Чернышову, Эльвире Кошман, Дарье Ярцевой, Егору Орлову, Анастасии Брежневой, Ивану Васильеву, Ирине Фёдоровой, Елене Васильевой, Татьяне Михайловой. Была отмечена их слаженная и активная работа.

Среди награждённых школьники и студенты, работающая молодёжь и три многодетные мамы.

Напомним, голосование за объекты благоустройства проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.

Победителем голосования стал Детский парк в Палкино. Здесь будет проведена третья очередь благоустройства. Появятся обустроенная площадка возле сцены, новые скамейки и урны, пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой.