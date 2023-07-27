Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Палкинские волонтёры получили награды Минстроя

Волонтёров, проявивших себя в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», наградили в Палкинском районе. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод» Палкинского района

Глава Палкинского района Ольга Потапова поблагодарила волонтёров и руководителя Центра добровольчества Татьяну Брежневу за неравнодушие и стремление сделать районный центр уютнее.

Ежедневно с 15 апреля они рассказывали жителям Палкино о проекте и помогали голосовать через специальное приложение.

Благодарности от проектной дирекции Минстроя России вручены отличившимся добровольцам: Денису Чернышову, Эльвире Кошман, Дарье Ярцевой, Егору Орлову, Анастасии Брежневой, Ивану Васильеву, Ирине Фёдоровой, Елене Васильевой, Татьяне Михайловой. Была отмечена их слаженная и активная работа.

Среди награждённых школьники и студенты, работающая молодёжь и три многодетные мамы.

Напомним, голосование за объекты благоустройства проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.

Победителем голосования стал Детский парк в Палкино. Здесь будет проведена третья очередь благоустройства. Появятся обустроенная площадка возле сцены, новые скамейки и урны, пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Почти на 10 % выросло промышленное производство в Псковской области

27 июля 2023

В России предложили обязать заводчиков домашних животных платить налоги

27 июля 2023

Два дополнительных контейнера для отходов установили в деревне Подосьё Псковского района

27 июля 2023

Михаил Ведерников обсудил с делегацией Российско-китайского делового совета перспективы сотрудничества

27 июля 2023

Монах Псково-Печерского монастыря станет гостем программы на «Серебряном дожде»

27 июля 2023

Малое Крестовское захоронение благоустраивают в Пскове

27 июля 2023

Концерт органной музыки могут посетить псковичи 30 июля

27 июля 2023

Зачем на опорах ЛЭП нужны вилки и тарелки, объяснили псковичам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...