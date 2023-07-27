Зачем на опорах ЛЭП нужны вилки и тарелки, объяснили псковичам

10:37, 27 июля 2023, ПАИ

Псковичам объяснили, для чего на опорах ЛЭП устанавливают вилки и тарелки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Как рассказал электромонтёр Псковского филиала компании Николай Комаровский, эти приспособления не дают птицам садиться на опоры ЛЭП.

«Вилка не даёт птицам присесть на траверсу. А тарелка защищает гирлянду изоляторов и провода от попадания продуктов жизнедеятельности птиц. Так мы защищаем наши линии от птиц, а птиц мы защищаем от поражения электрическим током», – объяснил он.

В Россетях также отметили, что в этом году в Псковской области установят 113 птицезащитных устройств.