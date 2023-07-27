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Арт-флешмоб организуют в Пскове 28 июля

Арт-флешмоб «В подарок любимому городу» пройдёт на площадке выставочного зала регионального отделения Союза художников России в Пскове (улица Ленина, 1). Концертная программа мероприятия состоится 28 июля и рассчитана на целый день, сообщили ПАИ организаторы проекта.

С 12:30 до 20:00 в зале галереи будет звучать классическая музыка. Кроме того, организуют трансляцию визуальной программы, демонстрирующей шедевры мировой живописи и их фрагменты.

С 13:00 до 13:30 будет организована арт-композиция «Бах в цвете»: музыка И. С. Баха для виолончели, клавира в сопровождении видеоколлажа по мотивам живописи итальянских, французских и немецких художников ХV–XVII веков.

В 14:00 начнётся открытая репетиция – мастер-класс «Дуэт и диалог».

С 14:30 до 15:00 – «Итальянские стихи и песни»: дуэты для двух виолончелей А. Вивальди, Б. Марчелло, Л. Боккерини в исполнении Николая Егорова и Марии Сизинцевой; арт-коллаж «Гении Ренессанса».

В 15:00 начнётся концертная программа выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

С 18:00 до 20:00 пройдёт концерт камерной музыки для виолончели и фортепиано. В программе – И. С. Бах, Й. Гайдн, П. И. Чайковский. Исполнители – художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато», лауреат международных конкурсов Николай Егоров (виолончель) и композитор, артист Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Борис Федотов (фортепиано).

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