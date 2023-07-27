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Общество

Концерт органной музыки могут посетить псковичи 30 июля

Концерт органной музыки из цикла «Мост через столетия» состоится 30 июля в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото организаторов концерта

В мероприятии примет участие петербургская органистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных органных конкурсов Светлана Фурник.

В органном концерте «Мост через столетия» прозвучат музыкальные произведения XVII – XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, француза Луи Маршана, композиторов-романтиков французов Сезара Франка и Клода Дебюсси, немцев Ференца Листа и Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также французского композитора-симфониста Луи Вьерна.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится на улице Плехановский Посад, 64 в Пскове.

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