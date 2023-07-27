Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ночной заплыв по реке Великой прошёл в Пскове

Ночной заплыв на 500 метров по реке Великой прошёл в Пскове 26 июля. Об этом сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Всего в заплыве поучаствовало 20 человек. У каждого при себе были буи безопасности с фонариками. Дистанция проходила от инсталляции «Россия начинается здесь» до противоположного берега и обратно.

Подробнее об идее провести такую тренировку корреспонденту ПАИ рассказала одна из участниц Майя Судницына: «Идея пришла просто. Мы с начала июня плаваем по Великой по утрам, в 7:00. Начинали с двух-трёх человек, сейчас ежедневно собираются семь-десять человек. И вот во вторник, утром, мы болтали и говорим: «А давайте сегодня ночью переплывём Великую?» Вечером собрались, кинув клич в группе, в которой мы ежедневно делимся фотками с тренировок».

«Погода не повлияла бы на проведение тренировки, но с ней очень повезло. Людей на улицах в 23:00 уже немного, но все, кто проходил, останавливались и смотрели», – отметила участница заплыва.

«В планах у нас поддерживать набранный темп тренировок, привлекать больше людей. А люди все интересные, поэтому идей возникает много, по возможности будем воплощать. Очень, конечно, хочется, чтобы многие плавно перешли в осенне-зимний сезон и открыли для себя зимнее плавание, включённое недавно в официальные виды спорта», – подытожила Майя Судницына. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Великолучанин занял второе место в велогонке на международных играх сурдлимпийцев

27 июля 2023

Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове

27 июля 2023

ФК «Луки-Энергия» организует бесплатный выезд для болельщиков на игру с «Псковом»

27 июля 2023

Ночной заплыв по реке Великой прошёл в Пскове

27 июля 2023

Турнир по быстрым шахматам пройдёт в Опочке 29 июля

27 июля 2023

Псковичка вышла в финал первенства России по гребле на байдарках

27 июля 2023

Киберспорт и косплей: Как пройдёт фестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове

27 июля 2023

В Бежаницкой школе производится ремонт спортивного зала


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...