Ночной заплыв по реке Великой прошёл в Пскове

13:21, 27 июля 2023, ПАИ

Ночной заплыв на 500 метров по реке Великой прошёл в Пскове 26 июля. Об этом сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Всего в заплыве поучаствовало 20 человек. У каждого при себе были буи безопасности с фонариками. Дистанция проходила от инсталляции «Россия начинается здесь» до противоположного берега и обратно.

Подробнее об идее провести такую тренировку корреспонденту ПАИ рассказала одна из участниц Майя Судницына: «Идея пришла просто. Мы с начала июня плаваем по Великой по утрам, в 7:00. Начинали с двух-трёх человек, сейчас ежедневно собираются семь-десять человек. И вот во вторник, утром, мы болтали и говорим: «А давайте сегодня ночью переплывём Великую?» Вечером собрались, кинув клич в группе, в которой мы ежедневно делимся фотками с тренировок».

«Погода не повлияла бы на проведение тренировки, но с ней очень повезло. Людей на улицах в 23:00 уже немного, но все, кто проходил, останавливались и смотрели», – отметила участница заплыва.

«В планах у нас поддерживать набранный темп тренировок, привлекать больше людей. А люди все интересные, поэтому идей возникает много, по возможности будем воплощать. Очень, конечно, хочется, чтобы многие плавно перешли в осенне-зимний сезон и открыли для себя зимнее плавание, включённое недавно в официальные виды спорта», – подытожила Майя Судницына.