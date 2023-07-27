Владимир Путин выступает на форуме «Россия – Африка»

12:43, 27 июля 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Модератором мероприятия выступает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, пишет ТАСС.

Перед заседанием глава российского государства на полях стартовавшего сегодня двухдневного саммита «Россия – Африка» провёл встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

После завершения заседания российский лидер, как ожидается, проведёт переговоры с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи. Помимо этого, в сегодняшнем графике президента запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный приём.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите «Россия – Африка» ожидается участие 17 глав государств африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.

Второй саммит «Россия – Африка» проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом «За мир, безопасность и развитие». Организатором выступает фонд «Росконгресс».