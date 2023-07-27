Малонаселённые пункты в России предложили оснастить связью

13:48, 27 июля 2023, ПАИ

Сотовая связь может появиться в отдалённых населённых пунктах России с численностью менее 100 человек в каждом, где ранее установка вышек не была предусмотрена на законодательном уровне, пишет газета «Известия».

Отмечается, что расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек планируют приравнять к единому населённому пункту. Закрепление статуса объединений (агломераций) на законодательном уровне прорабатывается Советом по цифровому развитию при Совфеде.

В настоящее время оператору социально значимых (универсальных) услуг связи (сейчас это «Ростелеком») законодательство предписывает покрывать мобильной связью и интернетом населённые пункты, где проживают 100-500 человек. Но обеспечивать «социальной» мобильной связью посёлки, где число жителей меньше, ничто не обязывает, даже если они расположены рядом и для их подключения хватит единственной базовой станции, отмечается в материалах Совета по цифровой экономике.

«Таким образом, жители регионов с большим количеством населённых пунктов и низкой плотностью населения имеют весьма отдалённые перспективы устранения цифрового неравенства», – отметили эксперты.

По их расчётам, в России не менее одной тысячи агломераций, которые включают около четырёх тысяч небольших сёл и деревень. Поэтому, если строить вышку из расчёта покрытия нескольких населённых пунктов, а не каждого из них, требуется в несколько раз меньше средств.

Строительство каждого такого объекта оценивают в шесть миллионов рублей, а чтобы покрыть одну тысячу агломераций, это обойдётся в шесть миллиардов рублей.