Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Малонаселённые пункты в России предложили оснастить связью

Сотовая связь может появиться в отдалённых населённых пунктах России с численностью менее 100 человек в каждом, где ранее установка вышек не была предусмотрена на законодательном уровне, пишет газета «Известия».

Отмечается, что расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек планируют приравнять к единому населённому пункту. Закрепление статуса объединений (агломераций) на законодательном уровне прорабатывается Советом по цифровому развитию при Совфеде.

В настоящее время оператору социально значимых (универсальных) услуг связи (сейчас это «Ростелеком») законодательство предписывает покрывать мобильной связью и интернетом населённые пункты, где проживают 100-500 человек. Но обеспечивать «социальной» мобильной связью посёлки, где число жителей меньше, ничто не обязывает, даже если они расположены рядом и для их подключения хватит единственной базовой станции, отмечается в материалах Совета по цифровой экономике.

«Таким образом, жители регионов с большим количеством населённых пунктов и низкой плотностью населения имеют весьма отдалённые перспективы устранения цифрового неравенства», – отметили эксперты.

По их расчётам, в России не менее одной тысячи агломераций, которые включают около четырёх тысяч небольших сёл и деревень. Поэтому, если строить вышку из расчёта покрытия нескольких населённых пунктов, а не каждого из них, требуется в несколько раз меньше средств.

Строительство каждого такого объекта оценивают в шесть миллионов рублей, а чтобы покрыть одну тысячу агломераций, это обойдётся в шесть миллиардов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Две «Точки роста» откроют в Великолукском районе

27 июля 2023

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

27 июля 2023

Студенты-экологи из Санкт-Петербурга оценили качество воды в Изборске

27 июля 2023

Третий заезд форума «Истоки» стартовал в Печорах

27 июля 2023

Председателем Совета Великолукского райпо избран Алексей Фёдоров

27 июля 2023

Мультимедийную выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева представили псковичам

27 июля 2023

Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове

27 июля 2023

Александр Ведяхин: К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...