Турнир по быстрым шахматам пройдёт в Опочке 29 июля

12:58, 27 июля 2023, ПАИ

Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука пройдёт в Опочке в Гимназии имени А. Д. Петрова 29 июля. Старт будет дан в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

К участию допустят всех желающих шахматистов. Согласно регламенту, турнир пройдёт по швейцарской системе проведения из семи туров с контролем времени 10 минут и 5 секунд добавления на каждый ход до конца партии.

Все призёры в различных категориях получат денежный приз. Также самому юному и возрастному участнику вручат сувениры.