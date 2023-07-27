Почти на 10 % выросло промышленное производство в Псковской области

13:03, 27 июля 2023, ПАИ

Объёмы промышленного производства в Псковской области в январе-июне 2023 года выросли на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчёте индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Рост объёмов выпуска продукции в обрабатывающих производствах составил 9,7 %. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 25,1 %.

В сырьевом секторе объёмы добычи полезных ископаемых сократились на 0,6 %. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали снижение на 4,5 %.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост продемонстрировали: производство химических веществ и химических продуктов – в два раза, резиновых и пластмассовых изделий – в 1,9 раза, транспортных средств и оборудования – на 80,1 %.

Наибольшее снижение объёмов производства показали: металлургия – на 25,6 %, неметаллическая минеральная продукция – на 20 %, прочие готовые изделия – на 13 %, бумага и бумажные изделия – на 8,4 %, пищевые продукты – на 5,9 %.

Всего в январе-июне 2023 года отгрузили товаров собственного производства и выполнили работ и услуг по промышленным видам деятельности на сумму 91,6 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 86 %.