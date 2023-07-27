Псковичей приглашают на театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле»

14:21, 27 июля 2023, ПАИ

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится 29 июля в 19:00 в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

У жителей и гостей города появится возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости.

«Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», – рассказали организаторы.

Место встречи – информационный центр музея (Кремль, 4). Вход платный. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 72-45-74.