Великолукский медицинский колледж вошёл в топ-500 лучших в России

13:26, 27 июля 2023, ПАИ

Великолукский медицинский колледж вошёл в 500 лучших школ и колледжей России в рамках Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

​

Колледжу вручили сертификат и безвозмездный доступ к электронным продуктам АО «Издательство «Просвещение» по семи предметам.

«Этот грант будет служить дальнейшему личностному и профессиональному развитию студентов-медиков», – отметили в комитете.