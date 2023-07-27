Великолукский медицинский колледж вошёл в топ-500 лучших в России
Великолукский медицинский колледж вошёл в 500 лучших школ и колледжей России в рамках Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Колледжу вручили сертификат и безвозмездный доступ к электронным продуктам АО «Издательство «Просвещение» по семи предметам.
«Этот грант будет служить дальнейшему личностному и профессиональному развитию студентов-медиков», – отметили в комитете.
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