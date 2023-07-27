Встреча приёмных родителей прошла в пушкиногорской библиотеке

17:50, 27 июля 2023, ПАИ

Встреча участников Клуба принимающих родителей, организованная Центром социального обслуживания Пушкиногорского района, состоялась в читальном зале центральной районной библиотеки. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Своё первое занятие с родителями и детьми провела заведующая отделением социальной помощи Юлия Семёнова. Мероприятие состоялось в неформальной обстановке, а знакомство участников проходило в игровой форме.

Темой встречи стала безопасность детей и правила поведения в ситуациях, когда ребёнок должен принять самостоятельное решение. Например, как выбрать дорогу к школе, как реагировать на просьбы незнакомцев на улице, как вести себя, если потерялся в городе или транспорте, к кому и куда следует обращаться за помощью.

В конце заседания участники поделились впечатлениями и выразили пожелания, касающиеся тем последующих встреч. Следующее заседание состоится в преддверии Дня матери.