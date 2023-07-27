До +24 градусов ожидается в Псковской области 28 июля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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