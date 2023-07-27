До +24 градусов ожидается в Псковской области 28 июля

14:16, 27 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.