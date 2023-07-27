Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

Творческая встреча «Арт-квартирник в Спутнике» прошёл на площадке Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Концертная программа состояла из советских хитов, авторской поэзии и романсов. Музыканты и поэты города представили не только собственные произведения, но и русскую классику. Организатором творческой встречи выступил совет молодых библиотекарей. 

«Дело в том, что в библиотеке раньше часто проходили квартирники, но последний год давно не затевали что-то интересненького. Это лето не очень радует нас на погоду, и мы решили скрасить дождливый день таким прекрасным музыкально-поэтическим вечером», – отметила участница совета молодых библиотекарей Настасья Шахтерова.

Участники поэтического блока читали стихи на самые разнообразные темы: любовь, дружба, творчество. У каждого была возможность продекламировать несколько произведений.

В числе музыкальных исполнителей были и совсем молодые ребята. Акустический ансамбль «Вертикаль» выступил перед публикой в третий раз.

«У нас есть наша школьная группа из одноклассников. Нам парень скинул мероприятие на квартирник. Все были за, решили сыграть. Мы образовались также группой единомышленников. Решили собраться. Кто на чём умеет, играли на выпускных тоже», – поделился участник ансамбля «Вертикаль» Александр Шаненков.

По словам организаторов, такие мероприятия становятся «пробой пера». Этой осенью совет библиотекарей планирует провести ещё один арт-квартирник, но уже в другом формате.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Работы по облагораживанию  улиц и дворов Великих Лук выполняются в штатном режиме

27 июля 2023

79-лет со дня освобождения отметил Псковский район

27 июля 2023

Более двух тысяч человек заняты на аграрных предприятиях в Псковском районе

27 июля 2023

Имена трёх погибших военнопленных установили поисковики во время экспедиции в Дно

27 июля 2023

Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

27 июля 2023

Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

27 июля 2023

Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

27 июля 2023

14 кг испорченных овощей сняли с продажи в Псковской области за полгода


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...