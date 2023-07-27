Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

18:36, 27 июля 2023, ПАИ

Творческая встреча «Арт-квартирник в Спутнике» прошёл на площадке Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News.

Концертная программа состояла из советских хитов, авторской поэзии и романсов. Музыканты и поэты города представили не только собственные произведения, но и русскую классику. Организатором творческой встречи выступил совет молодых библиотекарей.

«Дело в том, что в библиотеке раньше часто проходили квартирники, но последний год давно не затевали что-то интересненького. Это лето не очень радует нас на погоду, и мы решили скрасить дождливый день таким прекрасным музыкально-поэтическим вечером», – отметила участница совета молодых библиотекарей Настасья Шахтерова.

Участники поэтического блока читали стихи на самые разнообразные темы: любовь, дружба, творчество. У каждого была возможность продекламировать несколько произведений.

В числе музыкальных исполнителей были и совсем молодые ребята. Акустический ансамбль «Вертикаль» выступил перед публикой в третий раз.

«У нас есть наша школьная группа из одноклассников. Нам парень скинул мероприятие на квартирник. Все были за, решили сыграть. Мы образовались также группой единомышленников. Решили собраться. Кто на чём умеет, играли на выпускных тоже», – поделился участник ансамбля «Вертикаль» Александр Шаненков.

По словам организаторов, такие мероприятия становятся «пробой пера». Этой осенью совет библиотекарей планирует провести ещё один арт-квартирник, но уже в другом формате.