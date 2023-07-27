Почти 2000 косуль разрешили добыть охотникам в Псковской области

14:02, 27 июля 2023, ПАИ

В Псковской области установили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно указу, предполагается, что охотникам можно будет добыть 2 208 лосей (9 % от общей численности), 1 900 косуль (8,38 %), 111 благородных оленей (6,36 %), 395 бурых медведей (19,17 %), 242 барсука (6,26 %), 55 выдр (2 %) и 11 рысей (3,13 %).