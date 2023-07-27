Великолучанин занял второе место в велогонке на международных играх сурдлимпийцев
Великолучанин Иван Макаров занял второе место в индивидуальной велогонке на Международных летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе с 24 июля по 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях участвуют спортсмены из 30 стран, среди которых Бразилия, Франция, Турция, Испания, Израиль, Кения, Филиппины, Бахрейн, Иран, Ирак, Вьетнам и другие. В сборную России на играх входят 734 спортсмена.
Тренером великолукского спортсмена является Александр Филиппов.
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