Великолучанин занял второе место в велогонке на международных играх сурдлимпийцев

15:36, 27 июля 2023, ПАИ

Великолучанин Иван Макаров занял второе место в индивидуальной велогонке на Международных летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе с 24 июля по 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях участвуют спортсмены из 30 стран, среди которых Бразилия, Франция, Турция, Испания, Израиль, Кения, Филиппины, Бахрейн, Иран, Ирак, Вьетнам и другие. В сборную России на играх входят 734 спортсмена.

Тренером великолукского спортсмена является Александр Филиппов.