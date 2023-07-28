Более 80 млн рублей направят на ремонт моста в Опочецком районе

09:47, 28 июля 2023, ПАИ

Капитальный ремонт моста через ручей на км 0+780 автомобильной дороги Мякишево – Глубокое – Горькухино планируется провести в Опочецком районе. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.

Основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов моста. Так, в частности планируется разобрать существующее покрытие, укрепить обочины, уложить верхний слой из асфальтобетонной смеси, а также установить дорожные знаки.

Максимальная цена контракта составляет 80 865 647,64 рубля. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.