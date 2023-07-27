Полтора года колонии получил гражданин Узбекистана за избиение человека в Псковском районе

20:50, 27 июля 2023, ПАИ

Гражданину Узбекистана вынесли приговор за избиение человека в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в феврале 2022 года 22-летний гражданин Узбекистана избил мужчину, в результате здоровью последнего был нанесён тяжкий вред.

Псковский районный суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.