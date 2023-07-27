Имена трёх погибших военнопленных установили поисковики во время экспедиции в Дно

18:51, 27 июля 2023, ПАИ

Поисковики провели вторую экспедицию в урочище Колотушино в Дновском районе Псковской области в рамках проекта «Без срока давности» с 20 по 23 июля. Поисковые работы велись в месте, где в годы Великой Отечественной войны размещались немецкий аэродром урочища Гривочки и рабочий лагерь советских военнопленных (филиал Шталага-372). Об этом сообщает официальная страница федерального проекта «Без срока давности» в соцсети «ВКонтакте».

Исследования трёх территорий предполагаемого второго захоронения военнопленных, гражданских лиц и партизан осуществлялось совместно с руководителем координационного центра по реализации проекта «Без срока давности», председателем Совета командиров «Долины» Игорем Неофитовым.

«В процессе работы было обнаружено место, куда приводили военнопленных, где их раздевали и обыскивали, скидывали военное обмундирование и личные вещи. Среди находок – вещи мирных жителей: ботинок 36-38 размера, лапти», – отмечается в сообщении.

Кроме того, поисковикам удалось прочитать и установить имена военнопленных бойцов Красной армии. Среди них: Яков Кондрашов, Павел Кондрашов, Пётр Уткин.