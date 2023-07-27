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Общество

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

Аналитики «Ростелекома» отметили резкий рост интереса граждан к устройствам для внешнего видеонаблюдения. Так, в начале дачного и отпускного сезона продажи камер для установки на загородных участках и придомовых территориях выросли на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Дачные» камеры стали самым быстрорастущим сегментом облачного видеонаблюдения компании и в июне составили 40 % общего объёма продаж. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Фото: Ростелеком

Ежемесячный объём проданных камер для уличного и домашнего видеонаблюдения постепенно нарастал в течение первого полугодия 2023 года и в начале лета достиг пиковых значений. К этому времени число приобретенных устройств стало сопоставимо с рекордными показателями декабря 2022 года, когда россияне выбирали их в качестве подарка на Новый год или для контроля за домом в период зимних каникул. В среднем каждый клиент «Ростелекома» покупает одну-две камеры.

По оценке независимых экспертов, «Ростелеком» является лидером на рынке облачного видеонаблюдения в России. Одно из ключевых преимуществ решения компании – возможность подключения камер к облачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Кроме того, клиенты могут выбрать необходимое количество дней хранения записей в облаке.

Пользователям сервиса также доступны функции ночного видения и видеоаналитики движения (включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи). При желании решение можно дополнить датчиками оповещения на случай открывания дверей или окон и протечки кранов, а также системами для управления розетками и устройствами в доме.

«Общее число пользователей сервиса облачного видеонаблюдения компании сегодня уже превысило 500 тысяч. Опросы показали, что пользователи чаще всего устанавливают камеры, чтобы следить за квартирой или загородным домом во время отъездов, для контроля за детьми и пожилыми родственниками, для просмотра видео из подъезда или садового участка и даже для слежения за домашними животными. Мы знаем истории, рассказанные нашими клиентами, в которых камера помогает контролировать детей при выполнении школьных заданий, оперативно вызывать скорую помощь родителям и даже выявлять пушистых злоумышленников, которые воруют морковку с грядок», – рассказал директор продуктового офиса «Умный дом» «Ростелекома» Алексей Ковалев.

Интегрированный цифровой сервис «Видеонаблюдение и умный дом» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который ведЁт Минцифры России. Платформа с нуля создана командой внутренних IT-разработчиков «Ростелекома», а вся цифровая инфраструктура для оказания услуг расположена на территории страны, управляется только самой компанией и защищена от санкционных рисков.

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