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Общество

Студенты-экологи из Санкт-Петербурга оценили качество воды в Изборске

Учебную практику в музее-заповеднике «Изборск» проходят студенты кафедры геоэкологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника. Студенты определяют растворенный углекислый газ в воде

В этом году в Изборск приехали 26 будущих экологов. Их основной целью стало наблюдение за подземными водами и изучение их состава. Для экологов Изборско-Мальская долина уникальна тем, что здесь хорошо прослеживается связь между озёрами, реками и подземными водами. 

На базе музея студенты делают отбор проб, а также проводят базовые лабораторные испытания. «Мы, конечно, очень признательны музею за такую возможность. Уже который год мы приезжаем сюда, обмениваемся опытом, делимся результатами и рекомендациями», – отметила старший преподаватель кафедры геоэкологии Екатерина Шалунова.

У Словенских ключей студенты измерили ph воды и отобрали пробы для определения её состава

Екатерина Шалунова подчеркнула, что, основываясь на наблюдениях прошлых лет, можно сказать, что состав подземных вод в Изборске достаточно стабильный. Она также обратила внимание на то, что из-за особенностей геологического строения подземные воды в Изборске очень уязвимы для загрязнения. 

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