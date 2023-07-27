Первое место по раскрываемости преступлений в СЗФО заняла Псковская область

18:30, 27 июля 2023, ПАИ

Итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие подвели в управлении МВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина подчеркнула, что в регионе сохраняется тенденция снижения общего числа зарегистрированных преступлений. При этом почти каждое второе преступление совершается в Пскове и Псковском районе, а каждое пятое – в Великих Луках и его районе.

В УМВД обратили внимание, что в области за установленный период совершили меньше убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж и угонов транспортных средств, умышленных поджогов. Помимо этого, сотрудники ведомства выявили больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«По-прежнему негативное влияние на складывающуюся ситуацию оказывают преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», – рассказали в УМВД.

В целом раскрываемость преступлений в области выше среднероссийской и среднеокружной и составила по итогам первого полугодия 64,1 % (Россия – 58,7 %; СЗФО – 52,8 %). Псковская область занимает по данному показателю 28 место по России и 1 место по Северо-Западному федеральному округу. В ведомстве подчеркнули, что в области раскрывается 100 % убийств, изнасилований, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.

При этом на дорогах Псковской области зафиксировали рост количества ДТП, в том числе с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Причем, при уменьшении числа погибших – больше людей ранено в результате аварий.