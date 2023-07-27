14 кг испорченных овощей сняли с продаж в Псковской области за полгода

18:01, 27 июля 2023, ПАИ

14 килограммов овощей изъяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области в связи с истекшим сроком годности, порчи или отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре за первое полугодие 2023 года. Всего за этот период сотрудники ведомства проинспектировали 5 тонн 870 килограммов овощей и фруктов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Так, специалисты Роспотребнадзора за шесть месяцев проверили 132 объекта, реализующих продажу овощей и фруктов. В ходе работы сотрудники ведомства исследовали 119 проб плодоовощной продукции на санитарно-гигиенические, микробиологические, паразитологические показатели. Из них две пробы не соответствуют требованиям по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

По результатам проверок виновных лиц привлекли к административной ответственности. Инспекторы Роспотребнадзора выписали семь штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей. «Мероприятия по надзору за плодоовощной продукцией продолжаются», – отметили в ведомстве.