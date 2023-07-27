Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

14 кг испорченных овощей сняли с продаж в Псковской области за полгода

14 килограммов овощей изъяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области в связи с истекшим сроком годности, порчи или отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре за первое полугодие 2023 года. Всего за этот период сотрудники ведомства проинспектировали 5 тонн 870 килограммов овощей и фруктов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления. 

Так, специалисты Роспотребнадзора за шесть месяцев проверили 132 объекта, реализующих продажу овощей и фруктов. В ходе работы сотрудники ведомства исследовали 119 проб плодоовощной продукции на санитарно-гигиенические, микробиологические, паразитологические показатели. Из них две пробы не соответствуют требованиям по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

По результатам проверок виновных лиц привлекли к административной ответственности. Инспекторы Роспотребнадзора выписали семь штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей. «Мероприятия по надзору за плодоовощной продукцией продолжаются», – отметили в ведомстве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

27 июля 2023

Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

27 июля 2023

Палкинский район отметил 79-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

27 июля 2023

14 кг испорченных овощей сняли с продаж в Псковской области за полгода

27 июля 2023

Делегация псковских медиков посетила медучреждения в Витебской области

27 июля 2023

Встреча приёмных родителей прошла в пушкиногорской библиотеке

27 июля 2023

Участники студотряда «Алоэ» работают в псковском онкодиспансере

27 июля 2023

«Почта России» переводит автопарк на природный газ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...