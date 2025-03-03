О яблоках, цветах и голубике поговорили на «Серебряном дожде». Главное

23:28, 03 марта 2025, ПАИ

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: