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О яблоках, цветах и голубике поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • голубику начнут выращивать в Псковской области;
  • российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем;
  • сейчас преимущество в выращивании цветов у российского производителя;
  • 67 сортов тюльпанов вырастили в этом году в Псковской области;
  • будущее в выращивании тюльпанов за гидропоникой;
  • псковские яблоки – «с характером», поэтому люди из соседних регионов приезжают и строят здесь производства сидра;
  • в Псковской области есть большая перспектива заявить о себе на всю Россию как о регионе с производством сидра;
  • сорта яблок для изготовления сидра начали разрабатывать в Псковской области;
  • Иван Мельник выступит на международной конференции «Абрикос» в апреле этого года;
  • хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области;
  • ещё 50 гектаров сада, где будет суперинтенсивный формат, планирует посадить Иван Мельник.

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