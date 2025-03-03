О яблоках, цветах и голубике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- голубику начнут выращивать в Псковской области;
- российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем;
- сейчас преимущество в выращивании цветов у российского производителя;
- 67 сортов тюльпанов вырастили в этом году в Псковской области;
- будущее в выращивании тюльпанов за гидропоникой;
- псковские яблоки – «с характером», поэтому люди из соседних регионов приезжают и строят здесь производства сидра;
- в Псковской области есть большая перспектива заявить о себе на всю Россию как о регионе с производством сидра;
- сорта яблок для изготовления сидра начали разрабатывать в Псковской области;
- Иван Мельник выступит на международной конференции «Абрикос» в апреле этого года;
- хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области;
- ещё 50 гектаров сада, где будет суперинтенсивный формат, планирует посадить Иван Мельник.
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