Почти 30 млн рублей выделено на оснащение учреждений культуры в Псковской области

23:22, 03 марта 2025, ПАИ

Почти 30 млн рублей выделено на оснащение учреждений культуры в Псковской области, сообщила врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании по реализации нового цикла национальных проектов.

«В рамках федерального проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры» запланировано оснащение учреждений трёх направлений: это создание модельной библиотеки, оснащение музея и детских школ искусств», – отметила она.

Всего на оснащение учреждений выделено 29,67 миллиона рублей. Контрактация на сегодняшний день составляет 8,22 миллиона. «Перечни оборудования для всех направлений актуализированы, согласованы с Минкультуры России. Все технические задания подготовлены, полное понимание в отношении всех учреждений есть. Рисков нет», – подчеркнула Илианна Петрова.