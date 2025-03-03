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Общество

Почти 30 млн рублей выделено на оснащение учреждений культуры в Псковской области

Почти 30 млн рублей выделено на оснащение учреждений культуры в Псковской области, сообщила врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании по реализации нового цикла национальных проектов.

Модельная библиотека «Родник». Фото: ПАИ

«В рамках федерального проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры» запланировано оснащение учреждений трёх направлений: это создание модельной библиотеки, оснащение музея и детских школ искусств», – отметила она.

Всего на оснащение учреждений выделено 29,67 миллиона рублей. Контрактация на сегодняшний день составляет 8,22 миллиона. «Перечни оборудования для всех направлений актуализированы, согласованы с Минкультуры России. Все технические задания подготовлены, полное понимание в отношении всех учреждений есть. Рисков нет», – подчеркнула Илианна Петрова.

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