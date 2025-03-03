Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю

40 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 февраля по 2 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп А и В.

Напомним, с 17 по 23 февраля на территории Псковской области было зарегистрировано 26 случаев гриппа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
03 марта 2025

Пять женских консультаций в Псковской области оснастят оборудованием по нацпроекту
03 марта 2025

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ
03 марта 2025

40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
03 марта 2025

Псковский эксперт выступит на международной конференции «Абрикос» в Геленджике
03 марта 2025

Более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году
03 марта 2025

Реализацию нацпроектов нового цикла обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 марта 2025

Магнитная буря на два дня накроет Землю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...