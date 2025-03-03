40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
40 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 февраля по 2 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп А и В.
Напомним, с 17 по 23 февраля на территории Псковской области было зарегистрировано 26 случаев гриппа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 марта 2025
Более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году