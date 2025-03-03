40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю

21:21, 03 марта 2025, ПАИ

40 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 февраля по 2 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп А и В.

Напомним, с 17 по 23 февраля на территории Псковской области было зарегистрировано 26 случаев гриппа.