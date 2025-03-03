Псковский эксперт выступит на международной конференции «Абрикос» в Геленджике

21:07, 03 марта 2025, ПАИ

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник выступит на международной конференции «Абрикос» в апреле этого года. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Меня в этом году пригласили. Ко мне приезжали агрономы с юга, осенью приезжали президенты Ассоциации садоводов, видели мои сады, и мы общались, как обойти возвратные заморозки. Мы выработали технологию при возвратных заморозках, чтобы задержать цветение на две-три недели именно на Северо-Западе: надо весной раза три опрыснуть деревья медным купоросом», – подчеркнул Иван Мельник.

Медный купорос задерживает цветение и отодвигает распускание почек, объяснил он.

«Это было советское знание, но его утеряли, и мы восстановили его. Если сад не опрыснуть, то цветение выпадает на 7–8 мая, а если мы опрыснули сад, то цветение начинается после 20–21 мая, то есть возвратные заморозки уже прошли. Об этой технологии мы будем рассказывать на международной конференции», – отметил фермер.

На конференции будут также представители Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Италии.

«Там все матёрые агрономы, фермеры, которые работают в поле. Каждый будет делиться своими знаниями и опытом», – заключил Иван Мельник.