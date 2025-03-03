75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ

21:58, 03 марта 2025, ПАИ

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Всего на карантин закрыты 75 классов в 25 школах, а также шесть групп в детских садах и семь групп в двух колледжах региона. Карантин ввели для предотвращения распространения ОРВИ.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыли школу в Новоржеве, а также две школы в Красногородске.