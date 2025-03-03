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Общество

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Фото: ПАИ

Всего на карантин закрыты 75 классов в 25 школах, а также шесть групп в детских садах и семь групп в двух колледжах региона. Карантин ввели для предотвращения распространения ОРВИ.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыли школу в Новоржеве, а также две школы в Красногородске.

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