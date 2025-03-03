Пять женских консультаций в Псковской области оснастят оборудованием по нацпроекту

22:12, 03 марта 2025, ПАИ

Пять женских консультаций в Псковской области оснастят по нацпроекту, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании по реализации нового цикла национальных проектов.

«У нас один миллиард 180 миллионов – это общая сумма по нацпроектам. 650 миллионов, или 55 %, уже законтрактовано. Остальные 45 % – это два национальных проекта: «Продолжительная активная жизнь» и «Семья». В «Продолжительной активной жизни» у нас порядка семи мероприятий, первое – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: это обеспечение лекарственными препаратами больных данной патологией. 58,5 % законтрактовано, для всех остальных лекарственных препаратов контрактация будет проведена до конца апреля 2025 года», – отметила она.

На медицинскую реабилитацию предусмотрено 32,4 миллиона. По этому проекту согласованы для закупки 93 единицы медицинского оборудования. На них уже объявлены закупки и заключено уже шесть контрактов. Остальные контракты будут заключены до 21 марта, пояснила Марина Гаращенко.

«На «Охрану материнства и детства» предусмотрено 184 миллиона. Будет оснащено пять женских консультаций. 17 февраля Минздрав довёл до нас перечень необходимого оборудования. Сейчас мы активно в этом направлении работаем. До конца марта уже планируем ориентировочные сроки размещения закупок», – заключила она.