Почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

22:54, 03 марта 2025, ПАИ

Почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 24 февраля по 2 марта 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом среди заболевших доля детей до 14 лет составила 55,4 %.

В Пскове за неделю выявили 2 190 случаев ОРВИ, что составляет 39,2 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

Напомним, с 17 по 23 февраля на территории Псковской области выявлено 5 047 случаев ОРВИ.