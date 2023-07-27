В Великих Луках у мужчины изъяли скутер за езду без прав
Скутер изъяли у 37-летнего мужчины в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Так, 25 июля по проспекту Гагарина ехал водитель скутера, которого ранее лишили водительских прав. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
В настоящее время скутер изъяли. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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