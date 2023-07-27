Псковские футболистки уступили брянскому «Спартаку» в восьмом туре ЮФЛ
Юные футболистки «Пскова» уступили брянскому «Спартаку» со счётом 0:2 в восьмом туре юношеской футбольной лиги. Игра прошла в Великом Новгороде на стадионе «Электрон». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.
Псковские спортсменки располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.
«В начале матча мы упустили свои возможности. Провели три – четыре неплохие атаки. В конце уже подсели. Первый гол нам забили чистый, хороший. Второй гол был забит с нарушением. Нашего вратаря немножко толкнули», – рассказала Елена Колышева.
Также тренер команды отметила, что после первого круга поменялся формат матчей. «Если в первом круге мы играли от штрафной до штрафной всего поля, что ближе к большому футболу, то здесь мы играли на половинке. Может быть, не перестроились ещё. Не были готовы к такому формату», – сказала она.
Следующую игру в рамках девятого тура ЮФЛ «Псков» проведёт против петрозаводской команды 28 июля в 10:00.
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