Псковские футболистки уступили брянскому «Спартаку» в восьмом туре ЮФЛ

16:28, 27 июля 2023, ПАИ

Юные футболистки «Пскова» уступили брянскому «Спартаку» со счётом 0:2 в восьмом туре юношеской футбольной лиги. Игра прошла в Великом Новгороде на стадионе «Электрон». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Псковские спортсменки располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.

«В начале матча мы упустили свои возможности. Провели три – четыре неплохие атаки. В конце уже подсели. Первый гол нам забили чистый, хороший. Второй гол был забит с нарушением. Нашего вратаря немножко толкнули», – рассказала Елена Колышева.

Также тренер команды отметила, что после первого круга поменялся формат матчей. «Если в первом круге мы играли от штрафной до штрафной всего поля, что ближе к большому футболу, то здесь мы играли на половинке. Может быть, не перестроились ещё. Не были готовы к такому формату», – сказала она.

Следующую игру в рамках девятого тура ЮФЛ «Псков» проведёт против петрозаводской команды 28 июля в 10:00.