Выставку «Город, в котором...» могут посетить псковичи

18:07, 27 июля 2023, ПАИ

Выставка «Город, в котором...» открылась в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Этот проект подготовили мастера творческого объединения Псковского кукольного дома. Он посвящён 1120-летию Пскова. Специально для этой выставки участники детского технопарка «Кванториум. Псков» создали открытки с дополненной реальностью и подготовили два квеста.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (8112) 66-39-37, 62-23-34, 66-17-49.