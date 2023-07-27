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Культура

Выставку «Город, в котором...» могут посетить псковичи

Выставка «Город, в котором...» открылась в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Этот проект подготовили мастера творческого объединения Псковского кукольного дома. Он посвящён 1120-летию Пскова. Специально для этой выставки участники детского технопарка «Кванториум. Псков» создали открытки с дополненной реальностью и подготовили два квеста.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (8112) 66-39-37, 62-23-34, 66-17-49. 

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