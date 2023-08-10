Дача или экзотические страны: псковские випы рассказали, где проводят отпуск

10:36, 10 августа 2023, ПАИ

Пожалуй, не каждый спикер Псковского агентства информации может похвастаться не загруженным графиком. Однако кому-то всё же удаётся вырваться из рабочих дел и отдохнуть дней пять – шесть. Сегодня мы узнаем, что предпочитают псковские випы – «тихий отдых», моря или экзотические страны.

Основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев:

– В этом году я ещё не отдыхал, но был в отпуске. Тогда я занимался тем, чем люблю, – я строил свой объект, который находится на озере Лесицское, его мы называем «Парк отдыха». Именно его я в своем отпуске и развивал. Конечно, планирую ещё отправиться на отдых. Я периодически выезжаю на море, когда это получается: питаюсь кислородом, атмосферой, смотрю, чему-то учусь, если нахожу. А так достаточно много времени провожу на объекте возле озера.

Я очень люблю рыбалку: и подводную охоту, и со спиннингом. Отдых, как говорится, лежа вверх животом, мне не очень интересен. Псковщина для отпуска подходит по умолчанию: мне очень нравится отдыхать с удочкой где-то в стороне Чудского водоёма, там рыбки побольше, чем у нас здесь. Мне нравится проводить время с компанией, с друзьями в стороне Пустошки – там тоже хорошие озера и достаточно интересно ловить рыбу. А атмосфера водоёмов там немного отличается от Пскова. Всё равно у нас на севере и на юге области разная фауна. И сам я из Себежа, поэтому, естественно, меня тянет в ту сторону. А так я ещё выезжаю на море – и в Сочи, и в Новороссийск.

Генеральный директор компании ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына:

– Отдохнуть ещё пока не получилось. В идеале хотелось бы активно отдохнуть с детьми – съездить куда-нибудь, где можно и попрыгать, и полазить, где есть веревочный парк. По климату – я люблю тепло, поэтому выбираю такие страны, как Таиланд и Камбоджа. Кстати, когда я приезжаю, то обязательно пробую местную кухню. Наверное, все, кто приезжает в Таиланд или Камбоджу, пробуют всяких кузнечиков, лягушечек, сверчков и морские водоросли. На самом деле это очень вкусно. Я с удовольствием такое дегустирую. Жалко, что у нас такого не продают. Не знаю почему, но мне нравится такая кухня.

А с детьми мы очень любим отдыхать здесь, в Псковской области. Например, ездим на озёра. Либо мы уезжаем в Санкт-Петербург к родственникам и гуляем по городу. Северная столица – отличное место для культурного отдыха.

Председатель Псковской городской федерации бокса, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин:

– В последний раз я отдыхал нормально в 2014 или в 2013 году. Тогда я уехал в Мариуполь к родственникам и немножко побыл с семьей на море. Просто некогда, вот выходишь в отпуск, и всё равно кто-то тебя вызовет. Единственное, что спасает, – это то, что я на даче нахожусь – оттуда легче приехать в город и решить все дела.

Вот так вот получается, когда ты директор – без тебя никакие вопросы не решаются. Поэтому я только и успеваю отдохнуть на даче. Мы, кстати, с женой много чего посадили. Просто сидеть на лужайке – неинтересно. Я не такой уж агроном, но в то же время у нас в огороде есть цветочки, огурчики и помидорчики. Со временем уже построили небольшой домик, пристройку, потом баньку. Теперь есть всё, чтобы приехать и отдохнуть.

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова:

– В этом году я пока что без отпуска. Перенесу на февраль 2024 года. Хочется море увидеть – это моя давняя мечта. Но если всё хорошо будет, может быть, в октябре мне дадут пять – шесть дней отпуска, и я съезжу на Чёрное море или в Армению. У меня мечта – съездить в Армению, посмотреть, как там всё устроено, познакомиться с армянской диаспорой чуть ближе. Там у меня есть друзья, очень надеюсь, что мы там встретимся. Думаю, что получится здорово, интересно, весело. Хочу познакомиться с историей этой древней страны.

Президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева:

– Отдых – это моя мечта! К моему сожалению, в последнее время не получается нормально расслабиться. Конечно же, очень хочется к морю. Я в этом году не была там, поэтому хотелось бы посетить. Я думаю, что мне удастся найти время для поездки.

Хотя ведь и в Псковской области можно хорошо отдохнуть. Я мечтаю побывать в усадьбе Ореховно. У нас сейчас в области становится так красиво! В последнее время я заметила за собой, что не хочу отсюда уезжать. Только климат для меня немного тяжёлый и влажный. А на самом деле я влюблена в Псковскую область. Я очень радуюсь, если мне удаётся попасть в Себеж. Обожаю вдыхать там местный воздух. Там озера, зелень, в общем – необыкновенная красота».

Нотариус Надежда Семёнова:

– Обычно куда-то уезжаю. Три года назад мы были на горном Алтае. После этого, в следующем году, я объехала Северный Кавказ. В этом году я запланировала учёбу на Байкале. Нотариальная палата помогла организовать там обучение. Я думаю, что учиться нужно всегда. Я долго размышляла, когда же смогу побывать на Байкале, – а тут получится и с пользой, и с делом! А в прошлом году я должна была поехать в Осетию, но сломала руку, и у меня ничего не получилось. Это тоже моя мечта, надеюсь, осенью получится!»