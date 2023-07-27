«Почта России» переводит автопарк на природный газ

17:09, 27 июля 2023, ПАИ

«Почта России» и «Газпром газомоторное топливо» заключили контракт о переводе транспорта на экологичный природный газ. До конца 2023 года логистический оператор переоборудует более 250 автомобилей под использование метана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Сейчас в автопарке «Почты России» более 400 автомобилей на метане, в том числе 20 КамАЗов в Северо-Западном округе курсируют из Санкт-Петербурга в Москву, Псков, Ярославль, Вологду и Великий Новгород. За 2022 год они использовали более восьми миллионов кубометров природного газа со станций «Газпром газомоторное топливо» в 52 регионах. Это втрое больше, чем годом ранее. Тенденция на увеличение потребления метана сохранилась и в первом полугодии 2023 года, подчеркнули в управлении.

«Мы ответственно подходим к вопросам углеродного следа, который оставляет наша компания. Чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, мы идем несколькими параллельными путями: переводим автомобили на природный газ, внедряем цифровые системы для оптимизации и мониторинга, тестируем электротранспорт. «Газпром газомоторное топливо» – наш надёжный партнёр, который не только поставляет нам топливо, но и делится своим обширным опытом и оказывает поддержку», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

По словам генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Дениса Корниенко, на грузовые магистральные перевозки приходится четвёртая часть общей реализации компримированного природного газа в России. «По нашей оценке, потенциал роста годового потребления в данном сегменте – порядка одного миллиарда кубометров. Наша задача – развивать инфраструктуру на трассах. Сегодня в России – 61 заправка сети АГНКС «Газпром» на всех основных направлениях. Благодаря этому у наших партнёров, в том числе «Почты России», есть возможность расширять экологичные маршруты для передвижения транспорта», – рассказал Денис Корниенко.