Турецкие персики не пропустили через границу в Псковской области

16:39, 27 июля 2023, ПАИ

19,5 тонны свежих фруктов не пропустили через российско-латвийскую границу в пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия персиков и нектаринов, выращенных в Турции, следовала в Краснодарский край.

Во время проведения проверки инспектор управления обнаружил несоответствие данных о количестве коробок с продукцией – 4 500 штук, заявленных в товаросопроводительных документах, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате – 2 400 штук.

Ввоз 19,5 тонны фруктов на территорию Российской Федерации запрещён.