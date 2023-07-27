Турецкие персики не пропустили через границу в Псковской области
19,5 тонны свежих фруктов не пропустили через российско-латвийскую границу в пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партия персиков и нектаринов, выращенных в Турции, следовала в Краснодарский край.
Во время проведения проверки инспектор управления обнаружил несоответствие данных о количестве коробок с продукцией – 4 500 штук, заявленных в товаросопроводительных документах, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате – 2 400 штук.
Ввоз 19,5 тонны фруктов на территорию Российской Федерации запрещён.
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