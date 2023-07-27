Камеру видеофиксации устанавливают на перекрёстке улиц Толстого и Речной в Пскове

16:46, 27 июля 2023, ПАИ

Камеру фотовидеофиксации устанавливают на перекрёстке улиц Льва Толстого и Речной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

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«На перекрёстке Толстого – Речная проводятся работы по подключению камеры фотовидеофиксации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что камера начнёт работу с 15 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что новые камеры фиксации нарушений ПДД установят на Завеличье.