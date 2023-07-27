Тренер ФК «Псков» рассказала о развитии женского футбола в городе

18:49, 27 июля 2023, ПАИ

О развитии женского футбола в Пскове рассказала тренер футбольной команды девочек ФК «Псков» Елена Колышева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наша команда набралась где-то года три назад. Мы с мужем и тренером Андреем Колышевым предложили президенту тогда ещё ФК «Псков-747» Алексею Севастьянову набрать девочек. В городе как таковой команды не было. Девчонки играли только в школах. И вот мы начали собирать команду, – рассказала Елена Колышева. – Этой команде идёт четвёртый год. Развитие может дать только такой турнир, в котором мы сейчас участвуем [Юношеская футбольная лига. – ПАИ]. До этого было только первенство Северо-Запада, где мы всегда были в призах. Зимой мы были чемпионами МРО «Северо-Запад» по мини-футболу. Ездили на финал России в Нижнем Новгороде, где вошли в десятку. Больше никаких турниров у девчонок не было. Поэтому благодаря играм ЮФЛ двигается весь псковский футбол».

«Если бы у меня спросили, востребован ли женский футбол в Пскове три года назад, я бы однозначно ответила «нет». Но сейчас моё мнение абсолютно поменялось. Есть девчонки, которые хотят играть в футбол, которым нравится футбол. Даже какие-то цели себе высокие ставят. Мы с командой ездили смотреть матчи женского «Зенита». Девчонки стали интересоваться. Поэтому если будут такие турниры, как ЮФЛ, то в Псковской области начнётся развитие женского футбола», – поделилась тренер футбольной команды.

Также Елена Колышева сравнила развитие женского футбола в Пскове и в Санкт-Петербурге: «До Санкт-Петербурга нам ещё очень далеко. Мы сейчас играем с петербургскими командами «Кристалл», «Лидер», «Зенит». У них комплектация команд другая. Мы работаем с теми, кто к нам придёт, а у них отбор идёт. Могут пригласить футболисток из других городов. Но мы надеемся на то, что такие турниры, как ЮФЛ, будут продолжаться. Мы в них будем участвовать, прибавлять. Надеюсь, что больше девчонок будут ходить на футбол».

Кроме того, тренер ответила на вопрос: интересуются ли псковскими футболистками футбольные школы столичных академий. «У нас есть две девчонки, которыми интересовались, но это всё было кулуарно: через родителей, через самих девчонок. Для юных футболисток ещё нет выстроенной селекционной системы, как у мальчиков. Но звоночки уже были», – отметила Елена Колышева.