В Псковской области разрешили использование беспилотников для некоторых образовательных организаций

17:24, 27 июля 2023, ПАИ

Использование беспилотных гражданских летательных аппаратов разрешили в Псковской области тем организациям, которые реализуют дополнительные образовательные программы определённого профильного направления на основании лицензии. Соответствующие изменения закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В указе говорится, что использование БПЛА возможно в рамках обучения специалистов по направлениям «Беспилотные авиационные системы (проектирование, сборка, программирование)», «Аэротехнологии», «Геотехнологии» и другим смежным по тематике направлениям при реализации дополнительных общеобразовательных программ. В то же время руководители учебных заведений, где идёт работа по таким программам, обязаны соблюдать ряд требований, установленных постановлением правительства Российской Федерации.

В указе также предусмотрен ряд других исключений. Беспилотные летательные аппараты могут быть использованы по решениям органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и в других случаях, отмеченных в документе.

Напомним, что в Псковской области указом губернатора с 5 мая текущего года запрещено использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.