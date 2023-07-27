Прохожие и полицейские спасли потерявшуюся ночью в Пскове двухлетнюю девочку

17:24, 27 июля 2023, ПАИ

В Пскове маленькая девочка без верхней одежды и сопровождения родителей гуляла ночью во дворе многоквартирного дома № 16 на улице Гражданской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 5:00 22 июля в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по городу Пскову обратились очевидцы с сообщением, что у дома № 16 на улице Гражданской раздетый маленький ребёнок гуляет без сопровождения взрослых.

Прибыв на место, сотрудники ГИБДД обнаружили девочку с голым торсом, на вид трёх лет, которая находилась ночью на улице без сопровождения взрослых лиц.

Неравнодушные прохожие взяли ребёнка на руки, укутали в спортивную кофту и попытались успокоить.

Девочка сильно испугалась и замёрзла, в силу возраста она не смогла объяснить сотрудникам Госавтоинспекции, что она делает на улице и где её родители. В полицию Пскова заявлений о пропавших детях также не поступало.

Инспекторы взвода № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Александр Никонов совместно с лейтенантом полиции Романом Демидовым незамедлительно укутали девочку в форменную куртку и доставили в Детскую областную клиническую больницу.

Около 10:00 в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по городу Пскову обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что пропала её двухлетняя дочь.

Мама пояснила, что ребёнок недавно научился самостоятельно открывать дверную щеколду, которая имеет хлипкую конструкцию. Она предположила, что дочь ночью проснулась попить воды, после чего решила выйти на улицу.

Как девочка открывала входную дверь и вышла из квартиры, родители не слышали, поскольку очень устали после работы, семейных хлопот и крепко спали. А утром женщина обнаружила пропажу ребёнка и открытую входную дверь. Взволнованные отец и мать незамедлительно попытались отыскать дочку самостоятельно, а после – обратились в полицию.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что семья благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов родители не попадали, а для детей, девочки и её шестилетнего брата, имеются условия для комфортного проживания и полноценного развития.

В отношении родителей составлен административный протокол по части 3 статьи 2.3 Закона Псковской области за допущение нахождения несовершеннолетнего в ночное время на улице без сопровождения законного представителя.