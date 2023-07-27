Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Соревнования по воркауту пройдут на городском пляже в Великих Луках

Соревнования по воркауту Atmosphere Battles – 2023 пройдут на городском пляже в Великих Луках 12 августа. Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее ПАИ

На первом этапе соревнований Workout freestyle каждый участник выполнит свободную программу, которую лучше всего умеет делать на турнике или брусьях. Продолжительность выступления составит одну минуту. Спортсмены будут соревноваться один на один. Победитель пройдёт в следующий тур. Оценивание участников будет происходить по определённым критериям: качеству исполнения, фиксации элементов, выносливости, универсальности, технике, зрелищности, количеству и сложности выполненных элементов.

На втором этапе «Воркаут двоеборье» победитель определится по сумме баллов, набранных в подтягивании на турнике и отжиманиях на брусьях. При равном результате победит наиболее тяжёлый участник. За одно подтягивание спортсмен получит два балла, а за отжимание на брусьях – один.     

Победителей и призёров каждого из этапов наградят медалями и кубками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Псковичка заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках

27 июля 2023

Соревнования по воркауту пройдут на городском пляже в Великих Луках

27 июля 2023

Жители Палкинского района приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

27 июля 2023

Нужно ли получать допуск к физкультуре в поликлинике, объяснили родителям псковских школьников

27 июля 2023

Псковские футболистки уступили брянскому «Спартаку» в восьмом туре ЮФЛ

27 июля 2023

Великолучанин занял второе место в велогонке на международных играх сурдлимпийцев

27 июля 2023

Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове

27 июля 2023

ФК «Луки-Энергия» организует бесплатный выезд для болельщиков на игру с «Псковом»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...