Соревнования по воркауту пройдут на городском пляже в Великих Луках

18:18, 27 июля 2023, ПАИ

Соревнования по воркауту Atmosphere Battles – 2023 пройдут на городском пляже в Великих Луках 12 августа. Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».

На первом этапе соревнований Workout freestyle каждый участник выполнит свободную программу, которую лучше всего умеет делать на турнике или брусьях. Продолжительность выступления составит одну минуту. Спортсмены будут соревноваться один на один. Победитель пройдёт в следующий тур. Оценивание участников будет происходить по определённым критериям: качеству исполнения, фиксации элементов, выносливости, универсальности, технике, зрелищности, количеству и сложности выполненных элементов.

На втором этапе «Воркаут двоеборье» победитель определится по сумме баллов, набранных в подтягивании на турнике и отжиманиях на брусьях. При равном результате победит наиболее тяжёлый участник. За одно подтягивание спортсмен получит два балла, а за отжимание на брусьях – один.

Победителей и призёров каждого из этапов наградят медалями и кубками.